كيفية إصدار بطاقة صعود الطائرة إلكتروني للطيران السعودي 1440 وكل الشروط والأحكام ومتي تلغي السعودية...

نتابع معكم كل ما يهمكم وتبحثون عنه حول كيفية إصدار بطاقة صعود الطائرة الكترونيا للطيران السعودي 1440، حيث يسافر العديد من المواطنون عبر خطوط الطيران السعودي لكن الكثير منهم يواجهون مشاكل في تحديد التوقيت المناسب للانطلاق وقد يفوتون ميعاد الطائرة، لذا تعتبر بطاقة صعود الطائرة أحد الوسائل التي توفر الوقت والجهد وتنظم الوقت للمسافرين، وعند اصدارها لن تضطر إلي الذهاب إلي المطار قبل الرحلة بساعة على الأقل من موعد الرحلة حتي يقوم بإتمام إجراءات الصعود على الطائرة والانطلاق إلي رحلتك، والجدير بالذكر أن بطاقة صعود الطائرة يتم إصدارها من المنزل عبر الحاسوب أو الهاتف الذكي.

كيفية إصدار بطاقة صعود الطائرة الكترونياً للطيران السعودي :

الدخول على الموقع الرسمي للطيران السعودي اختيار اللغة المطلوبة النقر على خانة ” السفر مع السعودية ” ثم اختيار خدمة “إصدار بطاقة الصعود عن طريق الانترنت” اقرأ الشروط والأحكام ثم اضغط “موافق على الشروط والأحكام” ثم اضغط على زر ” إصدار بطاقة صعود الطائرة” ستظهر صفحة التعريف وننصحك باستخدام خانة “استخدام رقم التذكرة الإلكترونية الخاصة بي ” وإدراج جميع البيانات المطلوبة بدقة وإدخال محطة المغادرة وهي المدينة التي تسافر إليها من المملكة، ثم قم بادخال رقم التذكرة بعد أن تكون قد دفعت ثمنها والنقر على زر “تعريف” يقوم الموقع بعدها بنقلك إلي صفحة “ملخص الرحلة”، تأكد أن هذه هي بياناتك وبيانات رحتلك واضغط على زر “تأكيد” يتم تحويلك بعدها إلي صفحة “بطاقة الصعود” ثم تقوم بطباعة بطاقة الصعود عبر النقر على “طباعة بطاقة صعود الطائرة”، وعليك أن تنتبه لأنه إذا قمت بطباعتها لن يمكنك من طلب أخري من المطار

الشروط والأحكام التي يجب الموافقة عليها:

عليك إبراز بطاقة الائتمان المستخدمة خلال عملية شراء التذاكر يجب حضور صاحب البطاقة شخصيا لإتمام الإجراءات يجب على الضيوف الذين يحملون أمتعة وحقائب موزونة التوجه لكاونتر القبول قبل ساعتين من موعد انطلاق الطائرة حتي يتم الانتهاء من اجراءات القبول للأمتعة يجب الحضور قبل ساعة على الأقل إلي بوابة الصعود إلي الطائرة يجب إبراز إثبات شخصية ساري المفعول تحمل صورة شخصية للمسافر يجب عليك أن تعلم أن خطوط الطيران السعودية لن تقوم بتأخير أي من رحلاتها بسبب تأخر الراكب أو حمله لمستندان غير سارية

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تقوم السعودية بإلغاء المقعد المخصص إذا:-