الآن الاستعلام عن موظف وافد 1440 برقم الإقامة والحدود والجواز وأهم البيانات المعروضة للمُستعلم في...

نتابع معكم علي موقعنا نجوم مصرية كل ما يهمكم وتبحثون عنه حول الاستعلام عن موظف وافد 1440 عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل في المملكة العربية السعودية، وتتيح هذه الخدمة السماح لجميع الوافدين إلي المملكة من الاستعلام عن بياناتهم الخاصة أو أيه بيانات وافد آخر عبر رقم الإقامة أو رقم الجواز، والآن أغلب العمالة في الوطن العربي والشرق الأوسط تتجه إلي المملكة العربية السعودية، وهذا لسهولة السفر والإقامة واهتمام المملكة بالوافدين وتوفير الخدمات والتسهيلات لهم، ونتيجة هذا احتلت المملكة المركز الرابع عالميا في استقبالها للعمالة.

الاستعلام عن موظف وافد 1440

يمكن عبر موقع وزارة العمل السعودية الاستعلام عن الموظفين الوافدين والتأكد من جميع الوظائف التي حصل عليها الموظف سابقا، ويتم الاستعلام عن بيانات الوافدين عبر عدة طرق وهي:

الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة

الاستعلام عن موظف وافد برقم الجواز

الاستعلام عن وافد برقم الحدود

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طريقة الاستعلام عن وافد برقم الحدود

الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة العمل تسجيل الدخول أو عمل حساب جديد إن لم يتوفر حساب قديم النقر علي “الخدمات الإلكترونية” اختيار “الاستعلامات الإلكترونية” اختيار الاستعلام عن موظف وافد إدخال جميع البيانات المطلوبة الخاصة بالوافد بشكل صحيح في الخانات المخصصة لها، وادخال رقم الحدود اختيار جنسية الموظف إدخال الرمز المرئي المكون من 5 ارقام والنقر علي بحث

أهم البيانات التي يتم عرضها عند الاستعلام

رقم الوافد

اسمه الرباعي

تقييم المنشأة للوافد

حالة الوافد “ما يزال في العمل أو تم الإستغناء عنه”

تراخيص المنشأة وهل تحتاج إلي تجديد أم لا

من خلال خدمة الاستعلام عن وافد يمكن للوافد نفسه الإستعلام عن حالة إقامته وكفالتها، ويمكن للكفيل الاستعلام عن جميع البيانات الخاصة بالوافدين واختيار العديد من الخدمات المتوفرة له مثل:

الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة

يتم عمل جميع الخطوات السابقة ولكن بوضع رقم الإقامة في الخانة المحددة لها.