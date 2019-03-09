التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية 1440 : رابط نظام فارس وجميع الأوراق المطلوبة في التحويل من...

نقدم لكم في هذه المقالة كل ما يهمكم حول التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية 1440، حيث أن وزارة التعليم في المملكة السعودية قد قامت بالإعلان رسميا أنها ستقوم بإطلاق نظام فارس الجديد والمحدث، والذي يطلق عليه نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد، وميزة هذا النظام أنه يوفر الخدمة الذاتية عن طريق الشبكة العنكبوتية “الإنترنت”، ويتيح النظام الجديد لمن قاموا بالتسجيل فيه من الموظفين بالقيام بكافة الخدمات التي يحتاجونها باستمرار، سواء كانوا موظفين أو معلمين، ويتيح النظام خدمة التحويل من الكادر الإداري للكادر التعليمي ولذا يعتبر التحويل للكادر التعليمي أكثر يسراً الآن بالنسبة للمستخدمين

ومن مميزات نظام فارس الالكتروني أيضا أنه يوفر ويتيح مراجعة كل البيانات والمعلومات الشخصية الأساسية حول الموظف، ويتيح الاطلاع علي سجله الوظيفي، ويستطيع المستخدم الحصول علي كل الموافقات اللازمة من أصحاب الصلاحية بشكل إلكتروني بالكامل، والآن نتابع معكم المزيد حول التسجيل في نظام فارس الجديد وأيضا نظام فارس الخدمة الذاتية وكذلك خدمات المعلمين ونقدم رابط نظام فارس الجديد وكيفية التحويل من الكادر الإداري للكادر التعليمي فتابعونا علي موقعنا نجوم مصرية من أجل المزيد.

رابط نظام فارس الجديد 1440 :

يمكنكم الدخول الآن علي خدمات نظام فارس الخدمة الذاتية بكل سهولة ويسر من الانترنت، وذلك من خلال رابط نظام فارس الجديد والذي قد تم الإعلان عنه بالفل من وزارة التعليم السعودي، ومن استخدامات الموقع هي الكشف عن الرواتب، تقديم طلبات الإجازات، تقديم بلاغ بعد الإجازة، طلب البدلات، والآن نوضح لكم رابط نظام فارس الجديد 1440.

للتسجيل أول مرة في الخدمة الذاتية من نظام فارس هنا

للدخول للخدمة الذاتية في نظام فارس هنا

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التحويل من الكادر الإداري للكادر التعليمي :

هناك بعض الخطوات التي عليك اتباعها من أجل التحويل من الكادر الإداري للكادر التعليمي من موقع نظام نور، وهذه الخطوات هي:

الدخول علي الكادر الإداري علي موقع نظام فارس الالكتروني الدخول علي الخدمة الذاتية للتوظيف اختار طلب التحويل من الكادر الإداري للكادر التعليمي الضغط علي إضافة سيتم ظهور البيانات الشخصية والتي يتوجب عليك التأكد من صحتها كلها، ثم الضغط علي موافق والتالي قم بإضافة المستندات المطلوبة عبر الضغط علي أيقونة إضافة مرفق

الأوراق والمستندات المطلوبة في التحويل من الكادر الإداري للكادر التعليمي عبر نظام فارس الخدمة الذاتية :

أصل وصورة المؤهل الدراسي

صورة من نتيجة اختبار قياس

الأصل والصورة للدبلوم التربوي “وذلك في حالة إلي ما كان المتقدم في التحويل للكادر التعليمي غير تربوي”

أصل وصورة الهوية الوطنية السعودية

نموذج الإقرار والتعهد

نظام فارس الجديد 1440 :

قامت المملكة العربية السعودية بإطلاق خدمة إلكترونية جديدة من نظام فارس الإلكتروني وهو نظام فارس الجديد 1440، والذي قد تم إطلاقه في سبيل تخفيف العبء والحل عن المواطنين السعوديين، والجدير بالذكر أن خدمات نظام فارس الجديد تعمل وبكل جهد علي تخفيف الحمل والعبء عن المعلمين والمعلمات العاملين في الكادر التعليمي في المملكة.

خدمات المعلمين في نظام فارس الجديد :

معرفة عدد ايام الغياب للمعلم معرفة عدد أيام الإجازات للمعلم إمكانية التحويل من الكادر الإداري إلي الكادر التعليمي إلكترونيا التقدم بطلب إجازات تقديم طلب تقاعد مبكر معرفة الراتب الخاص بالمعلم معرفة نتائج حركة النقل الخارجية وذلك عبر نظام فارس الخدمة الذاتية

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كيفية التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية 1440 :

إدخال رقم السجل المدني

إدخال رقم الحساب البنكي

إدخال رقم الهاتف الجوال

ادخال البريد الإلكتروني المتوفر حتي يتم التواصل معه عبره

الضغط علي زر التنفيذ

بعد اتمام الخطوات السابقة يصل للمستخدم كلمة سر الدخول واسم المستخدم ورابط تسجيل الدخول في نظام فارس الإلكتروني والجدير بالذكر أن هذه البيانات يتم استقبالها عبر البريد الإلكتروني، ثم يقوم المستخدم بالدخول علي نظام فارس للخدمة المدنية وتغيير كلمة السر

خدمة نظام فارس تعريف بالراتب :

تسجيل الدخول إلى نظام فارس للموارد البشرية نظام الخدمة الذاتية إنشاء حساب جديد للمعلم أو الموظف أو منسوبي التعليم ملئ حقول البيانات والتي منها الربيد الإلكتروني للمستخدم ورقم الهاتف النقال التوجه إلى استعراض الخدمات من داخل الخدمة الذاتي والتي من بينها خدمة التعريف بالراتب طباعة كشف الراتب

طريقة الحصول على تعريف الراتب من خلال نظام فارس الخدمة الذاتية