شكرا لقرائتكم خبر عن رياح مثيرة للغبار في جدة و5 محافظات بمنطقة مكة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بنشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه إنعدام في الرؤية الأفقية تشمل محافظة جدة، الجموم، بحرة، رابغ، خليص، الكامل، والأجزاء المجاورة لها.
وأوضحت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 من مساء اليوم.
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