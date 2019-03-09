سحب حلقة جاكسون من عائلة سيمبسون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لوس أنجلوس أعلن المنتج التنفيذي لمسلسل الكارتون الشهير «عائلة سيمبسون» أنه سيتم سحب حلقة تبرز صوت المغني مايكل جاكسون من العرض في ظل تجدد الجدل حول ملك البوب الأمريكي الراحل. وقال جيمس إل بروكس، أمس الأول:» إنه ومسؤولي العرض مات جروينينج وآل جين اتخذوا القرار بعد مشاهدة الوثائقي «ليفينج نيفرلاند»، الذي يعرض في الولايات المتحدة لأول مرة الأحد الماضي، والذي يتناول ادعاءات رجلين تحرش بهما جاكسون عندما كانا طفلين.



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