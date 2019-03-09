ذوبان الجليد يرفع اقتصاد أكبر جزيرة في العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أظهرت دراسة جديدة أن جزيرة جرينلاند، الأكبر في العالم، ستبدأ في تصدير الرمال بعد ذوبان الغطاء الجليدي الهائل للجزيرة، لتعزيز اقتصادها بحسب شبكة Tekportal.

وأوضحت الشبكة أنه من خلال تعدين الرمال، يمكن لجرينلاند أن تستفيد من التحديات الناجمة عن تغير المناخ، ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى تعزيز الاقتصاد لسكانها. وبلغ إجمالي الطلب العالمي على الرمال نحو تسعة مليارات طن في 2017 بقيمة سوقية بلغت 99.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى ما يقارب 400 مليار دولار في 2100.

وتعد هذه فرصة نادرة للجزيرة في ظل موجة إيجابية نادرة من ظاهرة الاحتباس الحراري التي تذوب الغطاء الجليدي الهائل للجزيرة وتغسل كميات كبيرة من الرواسب في البحر.