فقر وسط نساء ألمانيا مقارنة بالرجال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ برلين

قالت النائبة البرلمانية عن حزب «لينكه» الألماني أمس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة «إن النساء في ألمانيا يقعن في براثن الفقر بمعدلات أكبر من الرجال».

واستشهدت زيمرمان بالإحصاءات التي نشرها «يوروستات»، وهو مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي، والتي تشير إلى أنه في عام 2017 كان هناك 1. 7 ملايين امرأة في ألمانيا مهددة بالفقر مقابل 1. 6 ملايين رجل.

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كما تشير الأرقام إلى أن ما نسبته 1. 17% من النساء يواجهن الفقر مقارنة مع ما نسبته 15% من الرجال، ويتم تعريف الشريحة الاجتماعية المهددة بالفقر بأنها تلك التي تمتلك أقل من 60% من متوسط الدخل السائد.

وأوضحت زيمرمان التي تعد خبيرة في الشؤون الاجتماعية بحزب «لينكه» أن النساء يواجهن التمييز في أماكن العمل، مما أدى إلى انخفاض معاشاتهن، داعية الحكومة لاتخاذ إجراء لسد الفجوة بين الجنسين في مواقع العمل.

من جهة أخرى ذكرت وكالة التشغيل الفيدرالية الألمانية أن نحو 1, 27% من النساء اللاتي يعملن بوظائف طوال الوقت يندرجن تحت الفئة ذات الأجور المنخفضة، مقارنة بما نسبته 2, 16% من الرجال، ويتم تعريف هذه الفئة بأنها تحصل على إجمالي أجر شهري أقل من 2139 يورو (2400 دولار).

وأوضحت وكالة التشغيل أن متوسط دخل النساء نظير عملهن طوال الوقت يبلغ 2920 يورو، بينما يبلغ لدى الرجال 3372 يورو.