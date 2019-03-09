ترحيب ألماني بمظاهرات الطلاب من أجل المناخ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل رحب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بالمظاهرات التي ينظمها طلاب المدارس للمطالبة ببذل مزيد من الجهود من أجل حماية المناخ.

وقال شتاينماير أمس أمام عدد من التلاميذ في مسيرة «أيام الجمعة من أجل المستقبل» عند مقر بلدية المدينة، إن كثيرا من البالغين لم يلحظوا أن الوقت قد حان.

يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يعلق فيها الرئيس على المظاهرات التي ينظمها الطلاب أيام الجمعة من أجل حماية المناخ.

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وذكر شتاينماير أن الأمر لا يتعلق فقط بحماية المناخ، بل بحماية بحار العالم أيضا، مشيرا في ذلك إلى انطباعاته خلال زيارته لجزر جالاباجوس قبل أسبوعين، حيث توجد جبال من القمامة في البحار يأتي 90% منها من دول وقارات أخرى.

وذكر الرئيس الألماني أنه يوجد كثيرون على مستوى ألمانيا يهتمون بهذه القضية، مشيرا إلى أن هناك من يناضل من أجل حماية المناخ والبيئة، وهناك أيضا من يكافح ضد التمييز ومن أجل الديمقراطية.

يشار إلى أن تلاميذ وتلميذات في ألمانيا وأنحاء متفرقة من العالم يتظاهرون حاليا كل يوم جمعة خلال الدوام الدراسي تحت شعار «أيام الجمعة من أجل المستقبل»، وذلك على غرار الناشطة السويدية في مجال حماية البيئة جريتا تونبرج.