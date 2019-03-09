كسر في أنف ماكوتو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - فرانكفورت

تعرض مدافع فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، ماكوتو هاسيبي لكسر في الأنف خلال مباراة فريقه أمس الأول أمام إنتر ميلان في الدوري الأوروبي.

وقال مدرب الفريق، أدي هوتر في مؤتمر صحفي أمس»يبدو أن ماكوتو هاسيبي تعرض لكسر في الأنف».

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ويظل من غير المعلوم ما إذا كان هاسيبي سيتمكن من خوض مباراة الفريق الاثنين المقبل بالدوري الألماني (بوندسليجا) أمام فورتونا دوسلدورف، ولكن هوتر قال: «بالتأكيد سنجري تغييرات».

وتعادل فرانكفورت سلبيا مع إنتر ميلان في مباراة الذهاب بدور الـ16 من الدوري الأوروبي، وسيخوض مباراة الإياب في ميلانو الخميس المقبل.

وربما يكون المهاجم الكرواتي ريبيتش خيارا لهذه المباراة، حيث يحاول التعافي من إصابته في الركبة.

وقال هوتر»يخضع ريبيتش للعلاج في بلجراد، نتوقع أن يعود الثلاثاء، إذا تعافى بشكل سريع سيكون موجودا معنا في مباراة الإياب أمام الإنتر».