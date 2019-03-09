بوتيتشينو يحن للتدريب في إسبانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعرب المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي، الأرجنتيني ماوريسيو بوتيتشينو عن أمنيته في العودة مرة أخرى للتدريب في الكرة الإسبانية، وسط إشاعات تتردد حول إمكانية توليه الإدارة الفنية لريال مدريد في الموسم المقبل.

وقال بوتيتشينو «دائما ما يكون المرء مستعدا لخوض مشروعات جديدة، أتمنى أن أكون هناك يوما ما وأن أقدم كرة قدم جميلة».

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وتحدث المدرب الأرجنتيني عن مواطنه مدرب ريال مدريد، سانتياجو سولاري، حيث قال «لقد كنا أنا وسولاري زميلين وإنني أحترمه».

وتكهنت الصحف الإسبانية خلال الفترة الماضية بأن إدارة ريال مدريد تفكر في الإطاحة بالمدرب سولاري نهاية الموسم، كما أكدت أن بوتيتشينو أحد أبرز المرشحين لخلافته.

وانتقل بوتيتشينو إلى الحديث عن الخروج الصادم لبعض الفرق الكبرى، مثل ريال مدريد، وباريس سان جيرمان، من بطولة دوري أبطال أوروبا، وأشار قائلا «إنه لأمر محزن أن تقصى فرق مثل ريال مدريد وباريس سان جيرمان، هناك أزمة».

وفي ختام تصريحاته، أكد المدرب الأرجنتيني أن نجم توتنهام، هاري كين، هو أحد أفضل المهاجمين في العالم، واستطرد قائلا «إنه مثل ابني، لقد ترعرع هنا معنا، إنه أحد أفضل المهاجمين في العالم».