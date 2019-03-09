صبحي يعد بتنظيم مختلف لأمم أفريقيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد وزير الرياضة المصري أشرف صبحي أن تنظيم بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم سوف يكون مختلفا، وسيتناسب مع اسم وحضارة مصر في العالم.

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جاء ذلك بعد الجلسة التي جمعت صبحي بمدير بطولة أمم أفريقيا محمد فضل للوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة الحدث القاري.

وأكد صبحي أن العمل جار على قدم وساق للانتهاء من كل الاستادات وفقا للمواعيد المحددة من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.

وتطرق اللقاء إلى عدد من النقاط المهمة، منها الموقف النهائي لتطوير الاستادات المستضيفة لفعاليات البطولة، والمنظومة الالكترونية الخاصة بتذاكر حضور المباريات، وكذلك عمل اللجان المختلفة ودورها قبل وأثناء وبعد البطولة.