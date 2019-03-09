باريس سان جيرمان يحدد الراحلين عن صفوفه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ برلين

كشفت تقارير صحفية في فرنسا أمس أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم بدأ مبكرا إعداد قائمة بأسماء اللاعبين الذين سيستغني عن خدماتهم مع نهاية الموسم الحالي، وذلك بعدما ضمن التتويج بلقب الدوري الفرنسي الذي يتصدر ترتيبه بفارق 17 نقطة عن أقرب ملاحقيه.

وتكهنت الصحف الفرنسية المختلفة بأسماء اللاعبين الراحلين عن النادي الباريسي مع نهاية الموسم الحالي، فقد أشارت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن أول الراحلين عن النادي في الصيف المقبل هم اللاعبون خيسي رودريجيز وتوماس منير وكريستوفر نكونكو.

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يذكر أن رودريجيز يلعب حاليا بين صفوف ريال بيتيس الإسباني على سبيل الإعارة، ولكن لا يوجد اتفاق بين هذا النادي ونظيره الفرنسي لشراء اللاعب في نهاية مدة الإعارة.

وكشفت وسائل الإعلام الإسبانية أن باريس سان جيرمان يفكر أيضا في الإطاحة ببعض من اللاعبين الكبار بالفريق مثل ايدنسون كافاني وانخيل دي ماريا.

وطبقا للتقارير الإعلامية، لا يسعى النادي الفرنسي لفتح طريق لخروج النجمين، ولكنه في الوقت نفسه لن يمانع في بيعهما إذا ما جاءت إليه عروض جيدة، وخاصة أن كافاني هو الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان، كما أن دي ماريا يقدم أفضل مواسمه مع الفريق في الوقت الراهن.

يشار إلى أن قائمة الراحلين عن باريس سان جيرمان لا تضم لاعبين وحسب، بل بعض القيادات أيضا، مثل مدير الكرة بالفريق الأول، انتيرو هنريكي.