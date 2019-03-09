السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض أقيم أمس حفل ختام دورة الألعاب الرياضية الـ17 للقوات المسلحة، برعاية رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول الركن فياض الرويلي، وذلك في الملعب الرياضي بمعهد قوات الدفاع الجوي بجدة. وكرم الرويلي الفرق الفائزة ومديري إدارات الشؤون الرياضية السابقين، حيث حقق منتخب الجوية المركز الأول وتسلم قائد القوات الجوية الملكية السعودية، الفريق الركن الأمير تركي بن بندر درع البطولة، وجاء ثانيا منتخب القوات البرية، وحل ثالثا منتخب قوات الدفاع الجوي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اختتام الألعاب الرياضية للقوات المسلحة بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.