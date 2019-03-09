270 فارسا بكأس القدرة والتحمل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تنطلق اليوم منافسات سباق كأس الاتحاد السعودي للفروسية الدولي للقدرة والتحمل، بمشاركة أكثر من 270 فارسا من المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن، وذلك على ميادين قرية ألعاب الفروسية الدولية بمحافظة البدائع، لمسافة 110 كلم مقسمة على 4 مراحل، بالإضافة إلى سباقين تأهيليين مسافة 40 و80 كلم.

يذكر أن كأس الاتحاد السعودي للفروسية للقدرة يقام للمرة الأولى، حيث رصد اتحاد الفروسية جوائز تقدر بـ300 ألف ريال مقسمة على المراكز الـ15 الأولى.