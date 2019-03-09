4 لقاءات في مؤجلة السلة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله أمين - جدة
تجري اليوم مباريات الجولة الـ15 المؤجلة للدوري الممتاز لكرة السلة بإقامة 4 مباريات، حيث تستضيف صالة الأمير محمد بن عبدالعزيز مباراتين، الأولى تجمع الأنصار صاحب المركز التاسع برصيد (20) نقطة بالهلال صاحب المركز السادس برصيد (25) نقطة، ويقود اللقاء عبدالله الأدماوي وأيمن الحازمي وماهر منشى.
وفي اللقاء الثاني يلتقي أحد صاحب المركز الأول برصيد (31) نقطة بالأهلي الذي يحتل المركز الثالث برصيد (26) نقطة، ويقود اللقاء حاتم الحربي ورضا عبدالكريم وأحمد الخميس.
ويستضيف النصر صاحب المركز الرابع برصيد (26) نقطة الاتحاد الذي يحتل المركز الخامس برصيد (25) نقطة، ويقود اللقاء محمد المرزوق وأحمد الصالح وأحمد فلاتة.
وفي الأحساء يلتقي الفتح صاحب المركز الثاني برصيد (30) نقطة الوحدة الذي يحتل المركز السابع برصيد (22) نقطة، ويقود اللقاء هاشم قاسم وخالد الشنقيطى وسعد الحربي.
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