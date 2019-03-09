48 مدنيا اعتقلوا بسبب هجوم الحشد الشعبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مخمور

أعلن مصدر أمني عراقي أمس اعتقال 48 مدنيا في قضاء مخمور وما حوله على خلفية الهجوم الذي تعرضت له حافلة للحشد الشعبي جنوب شرق الموصل «400 كلم شمال بغداد».

وقال النقيب خليل إبراهيم إن «قوات مشتركة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي اعتقلت 48 مدنيا في قصاء مخمور وناحية السلامية على خلفية تعرض حافلة للحشد الشعبي لهجوم من قبل عناصر داعش أمس الأول».

وكانت الشرطة العراقية أعلنت مقتل خمسة وإصابة 30 آخرين من عناصر الحشد الشعبي في ساعة متأخرة من ليل الخميس إثر كمين نصبته عناصر تنظيم داعش لحافلة تقل عناصر من الحشد الشعبي كانوا في طريقهم من مدينة الموصل.