11 قتيلا حصيلة هجوم كابل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كابول

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي أمس ارتفاع حصيلة القتلى جراء هجوم بقذائف هاون استهدف تجمعا سياسيا في غرب كابول إلى 11 شخصا.

ووفقا للبيان، أصيب 95 آخرون في الهجوم الذي استهدف مراسم تأبين، وألقى البيان باللوم في تنفيذ الهجوم على مسلحي طالبان، رغم أن تنظيم الدولة «داعش» أعلن مسؤوليته عنه بالفعل.

ووقع الهجوم في منطقة داشت أي بارشي غرب كابول، حيث توجد أغلبية من أقلية «الهزارة»، وكان سياسيون ومواطنون احتشدوا هناك لإحياء ذكرى وفاة عبدالعلي مزاري الذي كان يتزعم حزب الوحدة فى أفغانستان، وقتله مسلحو طالبان عام 1995.