الصين: تصرفات أمريكا ضد هواوي متعمدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بكين
قالت الصين إن المزاعم الأمريكية ضد شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات ومديرتها المالية مينج وانتشو هي «خطوة سياسية متعمدة لإفقادهما مكانتهما».
وذكر وانج يي وزير الخارجية الصيني في مؤتمر صحفي أمس، أن الحكومة الصينية تقر خطوة هواوي التي أعلنتها أمس الأول بإقامة دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية، بشأن صلاحية قانون يحظر على الوكالات الحكومية استخدام منتجات الشركة الصينية بسبب مخاوف أمنية».
وأكد وانج قائلا «إننا نساند الشركة والشخص المعني (يقصد مينج) في السعي للحصول على التعويض القانوني، لحماية مصالحهما ورفض تحويلهما إلى ضحية مثل الحملان الصامتة».
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