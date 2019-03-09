120 امرأة يحتفلن بيومهن العالمي في سجون الحوثي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل كشفت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن هناك 120 امرأة معتقلة بسجون الحوثيين، مواكبة مع اليوم العالمي للمرأة الذي تعيشه اليمنيات وسط معاناة وحرب شعواء.

وأكدت أن النساء يتم أخذهن عنوة من المنازل والأسواق بتهم مختلفة، وينقلن إلى سجون سرية في اختراق واضح لقوانين حقوق الإنسان، وتتعرض النساء لصنوف من التعذيب والانتهاكات خلال التحقيق معهن، ويتم اقتحام منازلهن وبعضهن يتم إخفاؤهن قسريا لشهور بهدف إجبارهن على دفع مبالغ مالية مقابل الخروج من السجن.

وأكدت منظمات حقوقية يمنية أن عدد ضحايا الحوثيين من النساء 274 امرأة خلال 6 أشهر، من بينهن 122 مصابة، و129 قتيلة، و23 مختطفة، وسط تكتم شديد على المعلومات حتى من جانب الفتيات المفرج عنهن مقابل أموال طائلة، وأيضا من جانب أسرهن.

وتؤكد المنظمات مقتل 405 نساء إبان تحالف صالح مع الحوثيين، حيث قتلت ميليشيات الحوثي وحدها بعد انفصالها عن قوات صالح 117 امرأة وفقا لمنظمة سام الحقوقية التي تتخذ من جنيف مقرا لها، وقالت إن 69 امرأة قتلن بانفجارات الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي، والمئات نتيجة إصابتهن بشظايا الألغام، و4 نساء نتيجة إصابتهن بشظايا العبوات الناسفة، فيما قتلت 14 امرأة نتيجة جروح مختلفة، و249 بالقصف العشوائي لميليشيات الحوثي، و129 بالقنص المباشر، وبلغ عدد المصابات 1633 مصابة، كانت النسبة الأكبر منهن في مدينة «تعز» بعدد وصل إلى 1287 مصابة، وكان السبب الأكبر في إصابة النساء تعرضهن للشظايا، حيث وصل عددهن إلى 999 امرأة، و415 أخريات أصبن بالرصاص.