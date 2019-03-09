1355 رأسا في مهرجان أصول الأغنام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ بريدة

اختتمت مساء أمس فعاليات مهرجان «أصول الأغنام.. إنتاج وفحول»، الذي أقامته وزارة البيئة والمياه والزراعة، لمدة سبعة أيام في مقر متنزه القصيم الوطني ببريدة، بمشاركة 1355 رأسا، وشهد إقبالا واسعا من المربين، والمهتمين، والجمهور ورجال الأعمال والمسؤولين.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة بالقصيم المهندس سلمان الصوينع أن منطقة القصيم تعد من أكثر المناطق التي يوجد بها مربون ومهتمون بالثروة الحيوانية بكل أنواعها، كما يوجد بها أكبر سوق بمدينة الأنعام، وتشتهر ببيع جميع أنواع الثروة الحيوانية، وأنها مصدر رئيس لأسواق المملكة، بالإضافة إلى وجود جمعية تعاونية للثروة الحيوانية، تعد من أنجح الجمعيات التعاونية بالمملكة.