مركز مسار يفتتح برنامج تأهيل المقيمين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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افتتح المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني «مسار» بهيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور عبد الحميد العبدالجبار أمس البرنامج التدريبي الثاني لتأهيل المقيمين الخارجيين في مجال الاعتماد المؤسسي التقني والمهني الذي يستمر أربعة أيام.

وأوضح العبدالجبار أن من ضمن أولويات المركز بناء القدرات الوطنية في مجال التقويم والاعتماد التقني والمهني من خلال التدريب على المعارف والمهارات المتصلة بالجودة، والتقويم والاعتماد لتأهيل المقيمين المعتمدين للعمل في مجالات التقويم والاعتماد.

ويشارك في البرنامج التدريبي مجموعة من المختصين والمختصات في مجال الجودة والاعتماد، حيث يهدف البرنامج التدريبي إلى إكساب المشاركين المفاهيم الحديثة لعمليات المراجعة الخارجية، لتمكينهم من إنجاز مهام المقيم الخارجي في منشآت التدريب بكفاءة عالية.