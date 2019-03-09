مهرجان الزهور ينثر الأفراح في ينبع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عاش أهالي ينبع الصناعية وزوارها ليلة من أجمل الليالي، وتناثرت الأفراح مواكبة مع تدشين النسخة الـ13 لمهرجان الزهور والحدائق بحديقة المناسبات مساء أمس الأول، بمشاركة الآلاف من عشاق الجمال والطبيعة.

وأشار رئيس اللجان التنفيذية لمهرجان الزهور المهندس صالح الزهراني إلى أن ما يلمسه الزائر من فعاليات وتصاميم وأركان متنوعة ليس مصادفة أو عملية استنساخ سنوية لمهرجان ترفيهي ينظم كل عام، بل إن كل ما يحدث هو نتاج عمل دؤوب وجهود جبارة من فريق العمل ليل نهار، وتحمل الكثير من الرسائل التي تستند أولا وأخيرا على رؤية المملكة 2030 ليكون طموحنا دوما عنان السماء في كل شيء.

وعبر زوار المهرجان عن سعادتهم الغامرة بتلك الفعاليات والعروض التي أضفت مزيدا من السعادة في نفوس الزوار، وقال المواطن أبوجوري «إن مهرجان الزهور فرصة لا تعوض للباحثين عن الجمال والطبيعة والرفاهية في كل شيء، في حديقة المناسبات يبعث بالفخر والسعادة والسرور»، بينما قال المواطن أبومحمد «أحرص في كل عام على اصطحاب الأسرة للاستمتاع بهذا الحدث التاريخي المهم في ينبع وفي السعودية بشكل عام، لما يتضمنه هذا المهرجان من فوائد قيمة».

ولفت أحد زوار المهرجان سامي حمد، القادم من المدينة المنورة إلى ما شاهده من معلومات ونصائح قيمة وتجارب مذهلة في حديقة التدوير التي تجعل الكثيرين يفكرون في الاستفادة من كل شيء حولهم، وقال «استفدت أكثر من تلك الوسائل الحديثة في التعليم والترفيه التي أجدها، ونحن نتجول بين الطيور والحيوانات الأليفة في حديقتها وغير ذلك وأكثر في المهرجان».