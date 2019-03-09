أمير مكة يطلق جائزة الاعتدال لبناء الإنسان والمكان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ جدة

يطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل غدا بجدة، جائزة الاعتدال في نسختها الثالثة، بحضور مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، وأعضاء اللجنة التنفيذية للجائزة.

Advertisements

وسيكون ذلك عند ترؤسه اجتماعا مع أعضاء اللجنة التنفيذية لجائزة الاعتدال، الذي سيلقي الضوء على عدد من الموضوعات، من أبرزها هيكلة اللجنة التنفيذية ومهامها، والنظر في مجالات الجائزة، كما يستعرض الخطة الإعلامية المصاحبة لتدشين النسخة الثالثة للجائزة، وتطوير الموقع الالكتروني، إضافة إلى مناقشة توصيات ورش العمل التحضيرية التي انعقدت لتطوير الإجراءات التنظيمية، وتعهد آلية استقبال الترشيحات وفرزها الكترونيا، وتقييم سير أعمال الجائزة في دورتيها السابقتين.

وثمن عميد معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال الدكتور الحسن آل المناخرة تخصيص أمير منطقة مكة وقتا للاطلاع على سير أعمال الجائزة قبيل انعقاد مجلس الأمناء، مما يؤكد على تبنيه لفكر الاعتدال ومنهجه.

وأكد آل المناخرة أن جائزة الاعتدال نبعت من فكر الأمير خالد الفيصل ورؤيته في بناء الإنسان والمكان، وتحقيق الإنجاز والتميز والإبداع فيهما، ورسالته التي تحمل عنوان «لا للتطرف لا للتكفير لا للتغريب، نعم للاعتدال في الفكر والسياسة والاقتصاد».