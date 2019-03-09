وزير التجارة يوقع اتفاقيتين و4 مذكرات في بنجلاديش

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقع وزير التجارية والاستثمار الدكتور ماجد القصبي اتفاقيتين و4 مذكرات تفاهم، خلال لقاءاته في بنجلاديش التي التقى خلالها رئيس الجمهورية محمد عبدالحامد، بحضور الوفد المرافق الذي ضم وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، وكبار المسؤولين، وعددا من مسؤولي القطاع الحكومي، ومسؤولي الشركات السعودية الكبرى.

ونقل القصبي خلال الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين إلى الرئيس البنجلاديشي، والتقى رئيسة وزراء بنجلاديش حسينة واجد، وبحث معها سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التجارة والاستثمار وبشكل خاص استعراض الفرص الاستثمارية ذات الأهمية في البلدين وسبل تفعيلها بمشاركة القطاع الخاص لدى البلدين.

وجرى خلال الزيارة عقد الاجتماع التشاوري الرسمي برئاسة وزير التجارة والاستثمار السعودي، ومن الجانب البنجلاديشي وزير المالية مصطفى كمال، برفقته الوزراء وكبار المسؤولين البنجلاديشيين.

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واتفق الجانبان خلال الاجتماع على تشكيل فريق عمل مشترك لرصد ودراسة الفرص الاستثمارية في البلدين وتكامل الميزات التنافسية الاقتصادية في البلدين، بالإضافة إلى تأسيس مجلس أعمال سعودي بنجلاديشي.

وعقد على هامش الزيارة لقاء الأعمال السعودي البنجلاديشي الذي اشتمل على استعراض التطور الاقتصادي، والبيئة الاستثمارية في بنجلاديش، وعقد جلسات حوار بين الجانبين لبحث الفرص التجارية والاستثمارية في البلدين، ويضم الوفد الحكومي ممثلين عن وزارات التجارة والاستثمار، والاقتصاد والتخطيط، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق الاستثمارات العامة، والصندوق السعودي للتنمية، وعددا من مسؤولي كبرى الشركات السعودية.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وبنجلاديش بلغ 1,381 مليار دولار خلال عام 2018، بزيادة قدرها 41% عن عام 2017.

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