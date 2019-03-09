دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «تعليم الرياض» تبدأ دورة أساسيات اللغة الصينية بالبث المباشر

تنظّم إدارة التعليم بمنطقة الرياض، دورة أساسيات تعلُّم اللغة الصينية في مختلف أنحاء المدينة، خلال الفترة من 3 إلى 28 رجب الحالي، ويأتي ذلك في ضوء تفعيل الاتفاقية الموقّعة بين الرياض وبكين، لإدراج اللغة الصينية ضمن المقررات الدراسية لطلبة وطالبات المملكة.

وأوضحت الإدارة، أن الدورة ستكون على مدار شهر، بواقع يومين أسبوعيًّا، وقد تم الإعلان عن روابط التسجيل بها، مشيرة إلى أنه سيكون هناك بثّ مباشر للفعاليات، من خلال مركز الإنتاج بوزارة التعليم؛ ليتسنَى للوسط التعليمي متابعتها والاستفادة منها.

ويُعدّ إدراج اللغة الصينية في المناهج الدراسية خطوة مهمّة تجاه فتح آفاق جديدة أمام طلاب المراحل التعليمية المختلفة بالمملكة؛ من خلال توسيع دائرة التنوع الثقافي أمامهم، وربطهم حضاريًّا وثقافيًّا بالدول الأكثر إنتاجًا للحضارة، حتى يمكنهم النهل والاستفادة القصوى من خبرات ومعارف وحضارات هذه الدول في جميع المجالات مستقبلًا.

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وجاء إدراج اللغة الصينية ضمن المناهج الدراسية، خلال زيارة ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى جمهورية الصين الشعبية، وبعد الاتفاق الذي تم في العاصمة بكين، على البدء في وضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسيّ على جميع المراحل التعليمية في مدارس وجامعات المملكة.

وسعيًا إلى تعزير علاقات الصداقة والتعاون بين المملكة والصين، وتعميق الشراكة الاستراتيجية على كل المستويات والأصعدة، تم الاتفاق على البدء في وضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية، في المدارس والجامعات السعودية.

ومن شأن اتفاق إدراج اللغة الصينية، تعزيز التنوع الثقافي للطلاب في المملكة، بما يسهم في بلوغ المستهدفات الوطنية المستقبلية في مجال التعليم على صعيد رؤية 2030، باعتبار أن تعلّم الصينية يُعدّ جسرًا بين الشعبين سيسهم في زيادة الروابط التجارية والثقافية.