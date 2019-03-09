بمناسبة يوم المرأة.. "سبق" ترصد إنجازات سعوديات أبدعن محليًّا وعالميًّا

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

تشارك السعودية العالم الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من شهر مارس من كل عام؛ إذ يقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وتزامنًا مع ذلك اليوم الذي يأتي هذا العام تحت شعار "توازن أفضل، عالم أفضل"، سلطت "سبق " الضوء على بعض أبرز السيدات السعوديات اللاتي قدمن إنجازات عربية وعالمية خلال الأعوام الماضية.

أول سفيرة

الأميرة ريما بنت بندر تم تعيينها سفيرة للمملكة العربية في واشنطن؛ لتصبح أول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب، وهي رئيس "الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية" منذ أكتوبر عام 2017، ووكيل رئيس "الهيئة العامة للرياضة" للقسم النسائي، والمؤسس والرئيس التنفيذي لـ"شركة ريمية"، كما أنها عضو في عدد من المجالس الاستشارية المحلية والعالمية، منها: المجلس الاستشاري لـ"المبادرة الوطنية السعودية للإبداع"، والمجلس الاستشاري العالمي لشركة "أوبر"، والمجلس الاستشاري الخاص بمؤتمرات "تيد إكس".

الرياضة والفن

عُيّنت وئام الدخيل أول مذيعة سعودية تقدم الأخبار على القناة الأولى السعودية، كما أصبحت هيلة الفراج أول معلقة رياضية في تاريخ المملكة العربية السعودية.

وعملت هيفاء منصور أول مخرجة سينمائية في تاريخ السعودية، ولديها العديد من الجوائز العربية والعالمية، أهمها حصولها على 3 جوائز عن فيلها "وجدة"، ولديها طرح سينمائي جريء، إضافة إلى عين إبداعية، شهد لها الكثير من النقاد العالميين.

كما نالت جائزة "الخنجر الذهبي" لأفضل فيلم وثائقي في مهرجان مسقط السينمائي، وهي أول جائزة ذهبية في تاريخ السينما السعودية، كما شاركت في العديد من المهرجانات والمؤتمرات المحلية والدولية المتعلقة بالسينما.

ونظمت الأميرة نورة بنت فيصل آل سعود، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "غلوبال فاشن هاوس" - المملكة العربية السعودية، والمؤسس والرئيس التنفيذي لـ"مجتمع الموضة السعودي"، أول أسبوع للموضة في المملكة العربية السعودية في إبريل (نيسان) 2018 بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه.

أما ناجية الفضل، مدربة ولاعبة متنافسة في رياضة الكروسفيت، ومقرها في جدة، فقد قدمت مثالاً على السلالة الجديدة الناشئة من الرياضيين الشباب والمدربين في صناعة اللياقة البدنية.

مخترعات

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حصلت ريم الزهراني مؤخرًا على الميدالية الذهبية من منظمة اتحاد المخترعين ببولندا عن اختراعها بعنوان «أمن الطائرات»، خلال مشاركتها في معرض وارسو الدولي للمخترعين 2018م.

وتعد عميدة كلية التمريض بجامعة الملك سعود الدكتورة مي الراشد أول عميدة بالجامعة؛ وذلك بقرار أصدره وزير التعليم مؤخرًا. والمهندسة لمياء الحسيل هي أول مهندسة معمارية سعودية متخصصة في تصميم حلبات السيارات والمباني الرياضية، ومن أولى المتسابقات السعوديات في رياضة السيارات بالسعودية.

أما تهاني الحاتمي فقد حصلت على براءة اختراع، وهو نظام لذوي الاحتياجات الخاصة للتواصل والتحكم بالأجهزة المنزلية، لمساعدتهم في التواصل والتخاطب مع المجتمع. ويتكون الابتكار من قفازات به حساسات حركة للاستشعار، ودائرة إلكترونية تترجم البيانات.

طبيبات وعالمات

تُعتبر مشاعل الحميدان التي تخصصت أكاديميًّا في علوم التقييم الحسي بفرع تقييم المنتجات باستخدام الحواس من جامعة نوتنقهام في بريطانيا أول سعودية تتخصص في مجال العلوم الحسية، وذلك بعلم تذوق الأطعمة.

وتعمل الدكتورة نوف سفياني، الحاصلة على شهادة البكالوريوس في طب وجراحة الأسنان، طبيبة أسنان، ولها مشاركات في مجال البحوث الطبية، إضافة إلى أنها رسامة تعشق الفن، وتحب أن تبتكر وتعمل على الموسيقى، وكانت تمارس كتابة الأغاني في فترة من الفترات.

وقدمت "سفياني" أول بحث شاركت فيه في أكبر مؤتمر لطب الأسنان في الشرق الأوسط، والثاني عالميًّا، وهي رئيسة لفريق البحث الخاص بها، ويعمل على دراسة مقياس وطني، وأول امرأة سعودية في مجال الموسيقى الإلكترونية.

وحصلت إلهام أبو الجدايل، وهي عالمة سعودية، على شهادة البكالوريوس في علوم الأحياء والدكتوراه في علم المناعة من جامعة لندن، ونشرت 14 مقالة عن علم أحياء الخلية وعلم المناعة، وشغلت العديد من المناصب العلمية الرفيعة في السعودية وخارجها، منها عملها بمجال البحث الطبي في مستشفى الملك فهد في جدة.

وأحدثت "إلهام أبو الجدايل" ثورة في علم الأحياء عقب تمكنها من اكتشاف طريقة لاستنساخ الأجنة للغرض العلاجي، وذلك عبر توليد خلايا جذعية أصيلة من خلايا بالغة؛ وهو ما حير العلماء، ووصفوه بالمستحيل. وهذا الاختراع يؤدي إلى استحداث النسيج البشري الذي يؤدي إلى علاج الكثير من أمراض مثل سرطان الدم، والـ"إيدز"، وأمراض أخرى ناتجة من اضطرابات الدم.

وحصلت الدكتورة وفاء فقيه على الزمالة العربية (استشارية نساء وولادة)، وحققت الإنجاز العالمي الأول في التاريخ الطبي لعملها بزراعة رحم لامرأة فقدت رحمها قبل سنوات.