، بعد تبرئة الطيار.. تداول فيديو الاستعراض الذي قتل 11 شخصًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: إنه لا يتذكّر ما حصل يوم وقع الخطأ الكارثي

أصدرت محكمة بريطانية قرارًا بتبرئة طيار من تهمة القتل غير العمد، بعدما أدى تحطم طائرة شارك بها في عرض جوي إلى مصرع 11 شخصًا.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز"، فإن الطيار "آندي هيل" الذي جرت تبرئته، بعد محاكمة استمرت سبعة أسابيع، أعرب عن حزنه واعتذر عن مسؤوليته في المأساة في منطقة ويست ساسيكس.

وفي 2015 أُصيب الطيار بجروح خطيرة من جراء تحطم الطائرة، لكنه نجا من الموت مع زوجته بفضل القفز من قمرة القيادة، ويقول خبراء الطيران: إن الحادث هو الأسوأ من نوعه في تاريخ عروض الطيران ببريطانيا منذ 1952.

وأضاف الطيار أنه لا يتذكر بالضبط ما حصل في 22 من أغسطس 2015، لكنه يعتقد أنه لم يكن على ما يرام حين ارتكب خطأ كارثيًّا وأدى لتحطم طائرة تعود إلى خمسينيات القرن الماضي في معرض يغصّ بالناس.

ونقلت صحيفة "الديلي ميرور" البريطانية غضب أهالي الضحايا وصدمتهم بعد تبرئة "هيل" الذي تسبّب بالكارثة.

بدأ "هيل" مساره في الطيران مع القوات الملكية البريطانية، ويعد واحدًا من أمهر الطيارين في البلاد، وأصبح مدربًا في وقت لاحق، وشارك في جهود فرض منطقة حظر طيران في العراق على عهد الرئيس الراحل صدام حسين.

وبعدما غادر القوات البريطانية أصبح طيارًا تجاريًّا مع شركة "فيرجن أتلانتيك" والخطوط البريطانية، وبعد مسار طويل، قام إلى جانب زوجته بتصميم طائرة وأخذا يشاركان في عروض الجو.