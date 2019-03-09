، "الإنذار المبكر": تنبيه متقدم لـ ٧ مناطق بينها الرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - لحالة رياح مثيرة للأتربة والغبار وشبه انعدام للرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً لمناطق: تبوك والمدينة المنوّرة والشرقية ومكة المكرّمة والحدود الشمالية والقصيم والرياض، من حالة نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وإلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

ووفق النظام الآلي للإنذار المبكر، تبدأ الحالة صباح اليوم وتتواصل حتى أوقات متفاوتة من مساء اليوم.

وتشمل الحالة في تبوك: أملج والأجزاء المجاورة لها، وبالمدينة المنوّرة: ينبع والعيص والفرع وبدر والأجزاء المجاورة لها، وبالمنطقة الشرقية: حفر الباطن والقيصومة والخفجي والجبيل والدمام والظهران والأحساء والقطيف والنعيرية والأجزاء المجاورة لها،

وفي مكة المكرّمة تشمل الحالة: جدة والجموم وبحرة ورابغ وخليص والكامل والأجزاء المجاورة لها، فيما تشمل الحدود الشمالية: رفحا وعرعر والعويقيلية والأجزاء المجاورة لها.

أما القصيم، فتشمل: بريدة والرس والبكيرية وعقلة الصقور والبدائع وعيون الجواء والشماسية والأجزاء المجاورة، وبالرياض: تشمل الزلفي والمجمعة ورماح والخرج والدوادمي وشقراء والقويعية والطريق الواصل إلى مكة المكرّمة.