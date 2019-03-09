، يصحبها انخفاض في درجات الحرارة .. وغيوم على جنوب المملكة وسحب رعدية بالمرتفعات ،

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، يصحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم؛ تمتد إلى منطقة نجران، قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي الشرقية والرياض، كما يُتوقع نشاط الرياح السطحية الشرقية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية خلال الصباح على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والأجزاء الداخلية منهما والساحلية، وسماء غائمة جزئياً على جنوب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية تتحول بعد الظهيرة غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى المترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
يصحبها انخفاض في درجات الحرارة .. وغيوم على جنوب المملكة وسحب رعدية بالمرتفعاتوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-09
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، يصحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم؛ تمتد إلى منطقة نجران، قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي الشرقية والرياض، كما يُتوقع نشاط الرياح السطحية الشرقية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية خلال الصباح على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والأجزاء الداخلية منهما والساحلية، وسماء غائمة جزئياً على جنوب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية تتحول بعد الظهيرة غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى المترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
09 مارس 2019 - 2 رجب 1440
10:08 AM
يصحبها انخفاض في درجات الحرارة .. وغيوم على جنوب المملكة وسحب رعدية بالمرتفعات
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، يصحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم؛ تمتد إلى منطقة نجران، قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي الشرقية والرياض، كما يُتوقع نشاط الرياح السطحية الشرقية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية خلال الصباح على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والأجزاء الداخلية منهما والساحلية، وسماء غائمة جزئياً على جنوب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية تتحول بعد الظهيرة غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى المترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
، يصحبها انخفاض في درجات الحرارة .. وغيوم على جنوب المملكة وسحب رعدية بالمرتفعات ،
المصدر : الخليج 365
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