من هو كابريو القاضي الأمريكي الذي برأ المبتعثة السعودية تهاني المنيع في قضية المخالفات؟

تصدر القاضي الأمريكي «فرانك كابريو» قائمة منصات مواقع التواصل الاجتماعي عقب ترؤسه جلسة محاكمة الشابة السعودية «تهاني المنيع» وتبرئتها من المخالفات المرورية، إعمالا لروح القانون.

يعمل كابريو البالغ من العمر 81 عاماً قاضياً في محكمة بروفيدنس في ولاية رود آيلاند الواقعة شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية والمختصة بمخالفات السير والجرائم منخفضة المستوى. وكان القاضي، ابن مهاجر إيطالي، قد عاش حياة فقيرة في طفولته وعمل في غسل الأطباق ومسح الأحذية حتى يتمكن من دراسة القانون الأمر الذي شكل جزءاً كبيراً من حياته المهنية.

اشتهر القاضي في أمريكا باسم بالقاضي الرحيم، إذ سَجلت عدة وقائع تخفيفه حدة الأحكام والغرامات أو إلغائها ودرج في جلساته على إشراك أبناء وبنات المتهمين في إصدار الأحكام .

ومن أحاديثه عن أهمية روح القانون قوله «عار علي أن أمثل سيادة القانون وأن أحكم على شخص بما لا يستحقه» بحسب صحيفة الديلي ميل .

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو للفتاة السعودية وهي تقف مبتسمة أمام القاضي الأمريكي فرانك كابريو، الذي يوصف بالقاضي الرحيم؛ ليقرر في نهاية الجلسة إعفاءها من الغرامات، وحظي الفيديو بتداول واسع.

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