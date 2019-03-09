“حساب المواطن” يوضح المقصود بفاقد الأهلية

أوضح برنامج “حساب المواطن” المقصود بفاقد الأهلية، داعياً الراغبين في الاستفادة من البرنامج وعوائل أسرهم فاقدي الأهلية لتقديم المستندات التي تؤكد حالتهم.
ورد حساب “خدمة العملاء” التابع لبرنامج “حساب المواطن”، على استفسار حول المقصود بفاقد الهوية، مشيراً إلى أن المقصود بها هو من كان معتوهاً أو مجنوناً أو صغيراً غير مميز. وأضاف أنه في حال كان عائل الأسرة فاقد الأهلية لابد من إرفاق المستندات المطلوبة وهي “صك شرعي بعدم الأهلية أو مستند من المستشفى يوضح الحالة المرضية”.
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