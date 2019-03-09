بالصور: المشاركون في تمرين “درع الجزيرة” يستعدون للتمرين الختامي

يشهد ميدان صامت بالجبيل، غداً السبت، اختتام المرحلة الرابعة والأخيرة من تمرين “درع الجزيرة المشترك الـ 10″، بمشاركة القوات المسلحة والقطاعات الأمنية السعودية، بالإضافة إلى القوات البرية والبحرية والجوية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وبعد مرور 3 مراحل من التمرين، تأتي المرحلة الرابعة والأخيرة “مرحلة العرض”، حيث تتضمّن الحفل الختامي ومغادرة القوات المشاركة التي تم تدريبها على تطوير المهارات والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة للتقنيات المستخدمة وتطوير المفاهيم، وتفعيل العمل المشترك.