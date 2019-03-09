شاهد: خالد آل إبراهيم لعبدالعزيز بن فهد.. حنا خوالك نفتخر لا ذكرناك.. ونزود من زودك ليا حل طاريك

قدم الشاعر خالد آل إبراهيم قصيدة بعنوان “شوف السعد”، بمناسبة سلامة الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، حملت مشاعر المحبة والتباهي بخصال الأمير عبدالعزيز وكرمه، والفخر به قائلًا: “حنا خوالك نفتخر لا ذكرناك.. ونزود من زودك ليا حل طاريك”. وجاءت كلمات الشاعر خالد آل إبراهيم لتضيء على سيرة الأمير عبدالعزيز بن فهد البيضاء والفخر الملازم له، وتواضعه وكرمه وسعيه في قضاء حوائج الناس والإنفاق على المحتاجين: وفيما يلي نص قصيدة خالد آل إبراهيم: نجد العذيه ربعت يوم شفناك *** شوف السعد شوفك عسى الله يخليك يا ابن المليك اللي على الطيب رباك *** فهد العروبه لـ لمعالي رقى فيك على المؤسس وثق اسمك وسماك *** يا معزي الثاني نبيله مباديك سيرتك بيضاء والفخر دوم يزهاك *** كن الفخر جا لك ملبي يلبيك وحنا خوالك نفتخر لا ذكرناك *** ونزود من زودك ليا حل طاريك Advertisements واكبر دليل الطيب لـ الناس وداك *** دايم تَنَشَّد همها وين اراضيك تقضا حوايجهم على كف يمناك *** تنفق على المحتاج ما حاشت ايديك أنت الكرم إلا الكرم لاذ بحماك *** كن المكارم لك عبيد مماليك وأنت السحاب اللي همل للعرب ماك *** وانت الوحيد اللي تعب من يجاريك لك هامة من فوق ذولا وذولاك *** تقصر خطاوي من يحاول يماشيك

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