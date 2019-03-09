اعتماد «سباهي» في 28 مرفقًا صحيًا بالطائف

حصلت مديرية الشؤون الصحية بالطائف، على الاعتماد الرسمي لتصنيف «سباهي» للمنشآت الصحية لمراكز رعاية صحية جديدة، ضمن المراكز الصحية التي تم تقييمها وتصنيفها، وفقًا لاشتراطات المرافق الصحية الأكثر ملاءمة لتقديم الخدمات الصحية.

وكانت المراكز المعتمدة لهذا العام هي: بسل، وعشيرة الإشرافي، وقها ثقيف، وبلاد ربيع، والفيصلية بعشيرة، والعطيف، وهجرة آل مشعان؛ لتنضم لقائمة المرافق الصحية التابعة لصحة الطائف والحاصلة على الاعتماد سابقًا، التي بلغت ستة مستشفيات و22 مركزًا صحيًا من إجمالي 15 مستشفى و121 مركزًا صحيًا تابعًا لصحة الطائف.

وقال عبدالهادي الربيعي، المتحدث الرسمي لصحة الطائف، إن هذا التصنيف يأتي بعد خضوع المنشأة الصحية لمعايير دقيقة تراعي مستوى الخدمة الصحية المقدمة، وتطبيق سياسات وإجراءات الوقاية والسلامة، ومكافحة العدوى والإجراءات الصحية والطبية العالمية، مضيفًا أن ذلك نتج عنه تطور كبير في مجالات تطبيق المعايير في تقديم الخدمات الصحية، وساهم في ارتفاع عدد المرافق الصحية المصنفة والمعتمدة من ثلاثة مراكز ومستشفى واحد قبل سنتين، إلى ستة مستشفيات و22 مركزًا.

وتابع الربيعي، أنه إضافة إلى ذلك، تم اعتماد وزارة الصحة مبادرة صحة الطائف في مراقبة الأداء إلكترونيًا لمستشفياتها ومراكزها، فيما يخص تطبيق المعايير ضمن المبادرات المعممة والجاري تطبيقها في كل المديريات.

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كما حصلت إدارة التدريب بصحة الطائف على جائزة جمعية القلب السعودي، باعتبارها أفضل مركز تدريب لهذا العام، ما يعد إنجازًا جديدًا؛ تأكيدًا على أن الصحة بالطائف عازمة على مواصلة تطوير كوادرها ومرافقها بشكل متسارع.

تجدر الإشارة إلى أن الصحة في الطائف تطبق العديد من البرامج التطويرية والقياسية لجودة الخدمة، وذلك مع تزايد أعداد المراجعين والمسجلين، والوصول إلى كل المستفيدين، وتعزيز الجوانب الوقائية، وجعل الخدمات الصحية أكثر قربًا؛ وتقليل الازدحام في أقسام الطوارئ وفي العيادات الخارجية بالمستشفيات.

يُذكر أن وزارة الصحة تعتمد في الجهود المبذولة لمكافحة الأمراض والوقاية منها على استراتيجيات تتم بصورة احترازية، وذلك بالاهتمام بالكادر الطبي وتوفيره من مختلف التخصصات، بالإضافة إلى تقديم النصائح والتحذيرات والتنبيهات بشكل مبكر، بما يضمن حماية المواطنين والمقيمين من التعرض لأية أمراض أو أوبئة.

ويهدف برنامج التحول الوطني، من بين استراتيجياته، إلى الارتقاء بالرعاية الصحية، وذلك بالعمل على إعادة هيكلة القطاع الصحي؛ ليكون نظامًا فعَّالًا يحقق تطلعات المواطنين، فضلًا عن الوقاية من الأمراض بتطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديثة المعني بالوقاية من الأمراض قبل وقوعها، وتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية بضمان التغطية الأمثل، والارتقاء الشامل بجودة الخدمات المقدمة.