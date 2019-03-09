الغذاء والدواء تُصدر تحذيرًا مهمًا من رقائق البطاطس ومكعبات مرق الدجاج

حذَّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من رقائق البطاطس ومكعبات مرق الدجاج، باعتبارها من المنتجات التي تحتوي على ملح بنسبة عالية.

وأضافت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الأجبان بأنواعها ومكعبات مرق الدجاج ورقائق البطاطس والمايونيز، من المنتجات عالية الملح.

وتابعت، أن الشوربات سريعة التحضير، ورقائق الذرة والتونا، والخبز والمعجنات، من المنتجات متوسطة الملح، بينما البيض والخضروات، والفواكه والزبادي، من المنتجات قليلة الملح.

كانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، قد أوضحت مدلول خمس عبارات موجودة على بطاقات المنتجات الغذائية، مشيرة إلى أن عبارة «غير مملحUNSALTED »، تعني أن المنتج لا يحتوي على صوديوم أو ملح مضاف، أو أي مكونات تحتوي علي ذلك، بينما تعني عبارة «خالٍ من الصوديوم SODIUM FREE» أن المنتج لا يحتوي على أكثر من 0.005 جرام من الصوديوم، أو ما يعادلها للملح لكل 100 جرام، أو لكل 100 مل من المنتج.

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وأضافت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن عبارة «قيل جدًا من الصوديوم VERY LOW SODIUM » تعني أن المنتج لا يحتوي على أكثر من 0.04 جرام من الصوديوم، أو ما يعادلها للملح لكل 100 جرام، أو لكل مل من المنتج، أما عبارة «LOW SODIUM» فمعناها أن المنتج لا يحتوي على أكثر من 0.12 جرام من الصوديوم، أو ما يعادلها للملح لكل 100 جرام، أو لكل 100 مل.

وتابعت، أن عبارة «صوديوم أقل LESS SODIUM »، مفادها أن المنتج يحتوي على 25% صوديوم أقل في الأغذية المشابهة.

يشار إلى أن ملح الطعام يتكون من كلوريد الصوديوم، وله دور مهم في تنظيم توازن السوائل ونقل الإشارات العصبية ولتقلص العضلات، كما ينظم عمل الجهاز الهضمي ويحفظ درجة حرارة الجسم، في حالة تناوله بالكميات العلمية الموصى بها طبيًا.

وعلى الرغم من أهمية الملح، يجمع الأطباء على أنه في حالة تجاوز المعدلات المسموح بها منه، يؤدي إلى أضرار كثيرة على الصحة، منها ارتفاع ضغط الدم؛ بسبب الخلل في كمية الصوديوم الذي يؤدي إلى احتباس الماء في الجسم، فضلًا عن حدوث مشكلات في القلب والكلى؛ لتأثر الشعيرات الصغيرة لها والمسؤولة عن تنقية الفضلات في الجسم وتصفية الدم من المعادن الفائضة، ومن بينها كميات الصوديوم الزائدة عن حاجة الجسم.