السعودية | فرض غرامات مالية على المتجاوزين يمينا عند الإشارات

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن فرض غرامات مالية على المتجاوزين يمينا عند الإشارات والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:22 صباحًا, 9 مارس 2019 م المناطق _ الرياض أعلنت المديرية العامة للمرور عن قرب إيقاع الغرامات على قائدي المركبات الذين يعرقلون حركة السير،ويتجاوزون من أمام المركبات من الجهة اليمنى.

وحسب ” الوطن” قالت مصادر أنه سيتم رصد هذه المخالفة من خلال وضع كاميرات عند الإشارات.

وأضافت المصادر أن هناك مخالفات مرورية متعمدة”منها عدم ترك السائق مسافة بين مركبته والمركبة التي أمامه و عدم استخدام إشارة الالتفاف عند التحول لليمين أو لليسار أو التجاوز أو تغيير المسار وإساءة استخدام منبه المركبة والرجوع للخلف مسافة تزيد على 20 مترا”.

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