الان تتابع تنبيه متقدم: أتربة وغبار على محافظات منطقة مكة المكرمة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365:
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بنشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه إنعدام في الرؤية الأفقية تشمل محافظة جدة ، الجموم، بحره ، رابغ ، خليص، الكامل ، والاجزاء المجاورة لها.
وأوضحت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 من مساء اليوم.
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