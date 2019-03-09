البيئة توفر المأكولات البحرية في معرض »سمك«

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

دشن وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة، معرض «سمك» الأول على مستوى المملكة بالعاصمة الرياض، بحضور نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء لقطاع الغذاء الدكتور صالح الدوسري، وعدد من السفراء المعتمدين لدى المملكة.

ويهدف المعرض إلى توفير المأكولات البحرية الوطنية والصحية والطازجة المتوافقة مع أفضل ممارسات الاستزراع المائي بالمملكة، والمبادئ التوجيهية والمعايير والاشتراطات الدولية تحت مظلة سمك، لضمان وصولها لأكبر شريحة ممكنة وتوفرها محليا ودوليا من خلال خطط التوسع المستقبلية لزيادة النطاق وتنوع منافذ البيع ما بين الأسواق المحلية والدولية ومعارض سمك.