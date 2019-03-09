إطلاق الأسبوع الوطني للموهبة في الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف
أطلقت إدارة تعليم الطائف فعاليات الأسبوع الوطني للموهبة بإدارتي الموهوبين والموهوبات تحت عنوان «شاركونا رعايتهم».
واشتمل المعرض المصاحب على عدد من الأعمال والابتكارات الإبداعية (بنين، بنات)، تضمنت استعراض برامج مشاريع باحث المستقبل، وبرنامج رعاية الموهوبين تربويا وعلميا لصقل المواهب، وبرامج الذكاء الصناعي من الروبوت والأجهزة الذكية.
وتهدف إدارة الموهوبين والموهوبات من إقامة أسبوع الموهبة والفعاليات المصاحبة لها إلى نشر مفهوم الموهبة الصحيح لجميع فئات المجتمع، وإبراز دور الجهات ذات العلاقة في مجال رعاية الموهبة.
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