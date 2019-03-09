أسعار ورسوم تأشيرة العمل للسعودية اليوم 9 مارس | تابع اهم أسعار تأشيرة العمل بالسعودية

نقدمه لكم اليوم من خلال موقع “عرب نيوز”، أسعار ورسوم تأشيرة العمل بالسعودية، حيث أنه أصدر ولي العهد بالمملكة العربية السعودية، قرار فرض الرسوم على جميع العمالة القادمة من خارج المملكة العربية السعودية، ويتم ذلك من خلال تطبيق تلك القرار تجديد الإقامة لهم، وأن مدة الإقامة بالسعودية تتراوح ما بين 4 سنوات لـ 6 سنوات فقط، وعقب تلك المدة المحددة يتم تجديد إقامة العامل مرة ثانية إذا أُستحب، وأن سعر رسوم زيارة المملكة العربية السعودية لمدة ستة أشهر بـ 3000 ريال سعودي، بينما رسوم تجديد الإقامة في المؤسسات الخاصة في السعودية 650 ريال سعودي، واليوم من خلال تلك المقالة سوف نعرض عليكم جميع الأسعار والرسوم لتأشيرة العمل في المملكة العربية السعودية لهذا العام.

أسعار ورسوم تأشيرة العمل للسعودية 2019

* سعر تمديد تأشيرة الزيارة للملكة العربية للسعودية بـ 100 ريال سعودي.

* رسوم زيارة المملكة العربية السعودية لمدة 6 أشهر بـ 3000 ريال سعودي.

* رسوم زيارة المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن سنة واحدة بـ 5000 ريال سعودي.

* سعر تأشيرة عودة للمرافق لمدة شهرين بـ 200 ريال سعودي.

* سعر زيادة مدة الزيارة إضافية بـ 100 ريال سعودي.

* سعر رسوم تجديد الإقامة للمرافق البالغ مثل الزوجة والأبناء للعامل بـ 500 ريال سعودي.

* سعر رسوم تجديد رخصة الإقامة للعامل الذي يعمل كخادم بالمنزل بـ 350 ريال سعودي.

* سعر رسوم تجديد رخصة الإقامة للعامل الذي يعمل في حديقة المنزل بـ 600 ريال سعودي.

* رسوم زيارة السعودية لمدة لا تقل عن سنتين بـ 8000 ريال سعودي.

* سعر رسوم تجديد الإقامة للعامل في المؤسسات الخاصة بالسعودية 650 ريال سعودي.

Advertisements

* سعر رسوم تجديد رخصة الإقامة للعامل الذي يعمل في رعي الغنم بـ 600 ريال سعودي.

* سعر تأشيرة خروج للفرد المرافق بـ 500 ريال سعودي.

* سعر تأشيرة عودة للفرد المرافق بـ 500 ريال سعودي.

* سعر تجديد جواز السفر السعودي لمدة 5 سنين بـ 300 ريال سعودي.

* سعر رسوم تجديد رخصة الإقامة للعامل الذي يعمل في المنزل كطباخ بـ 600 ريال سعودي.

* سعر رسوم تجديد رخصة الإقامة للعامل الذي يعمل سواق خاص بـ 600 ريال سعودي.

* سعر رسوم المرور من خلال أراضي السعودية بالسيارة الخاصة بك بـ 300 ريال سعودي.

* سعر تجديد جواز السفر السعودي لمدة 10 سنوات بـ 600 ريال سعودي.

* سعر تأشيرة خروج المرافق لمدة شهرين بـ 200 ريال سعودي.

* سعر رسوم تجديد الإقامة للطلبة تمنح من المملكة العربية السعودية مجانا 100%.

* سعر رسوم تأشيرة الزيارة العائلية بـ 2000 ريال سعودي.

*سعر رسوم الدخول للسعودية بمبلغ 2000 ريال سعودي.