سعر الريال السعودي اليوم السبت 9/3/2019 بالبنوك المصرية والسوق السوداء بالجنيه المصري | تابع أسعار...

لكل من يهتم ببيع وشراء العملة الأجنبية والعربية بمختلف الدول، وأنواع العملات من المستثمرين والأشخاص العادية، لمن أراد تحويل عملة ما من أحد البنوك المصرية، سوف نقوم اليوم بمساعدتكم في معرفة أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، وذلك في إطار معاملات اليوم السبت 6 مارس ،طبقاً لما وُرد في البنك المركزي المصري.
والآن من خلال تلك المقالة سوف نساعد كل من يهتم بأسعار العملات، في الحصول علي سعر العملة بتحديث جاري و ومستمر من خلال ” عرب نيوز” ، ضع المقالة بالمفضلة وتابع كل ماهو جديد.
سعر الريال السعودي اليوم
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|البنك المركزى المصرى
|3.75 جنيه مصري
|4.78 جنيه مصري
|البنك الأهلي المصري
|4.74 جنيه مصري
|4.76 جنيه مصري
|بنك مصر
|4.74 جنيه مصري
|4.76 جنيه مصري
|بنك القاهرة
|4.73 جنيه مصري
|4.76 جنيه مصري
|البنك التجاري الدولي (CIB)
|4.73 جنيه مصري
|4.76 جنيه مصري
|بنك الإسكندرية
|4.72 جنيه مصري
|4.76 جنيه مصري
|المصرف المتحد
|4.71 جنيه مصري
|4.79جنيه مصري
|البنك الزراعى المصرى
|4.73 جنيه مصري
|4.79 جنيه مصري
|بنك عودة
|4.76 جنيه مصري
|4.78 جنيه مصري