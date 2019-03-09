غرفة الرياض تطرح 343 وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص

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أعلنت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد (343) وظيفة شاغرة للرجال وللنساء، لحملة شهادات الابتدائية والكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل لدى 11 شركة بالقطاع الأهلي في مدينة الرياض، وهي كالتالي:

. شركة البواني.

. شركة المأكولات الفاخرة.

. شركة حلويات تاوة.

. شركة الأطعمة والترفية التجارية المحدودة.

. شركة بيت الرياض الجريسي.

. شركة المختصر للأثاث.

. شركة المأكولات السريعة (البيك).

. شركة د. كيف القابضة.

. شركة نسر الجنوب للحراسات الأمنية المدنية الخاصة.

. شركة كدن العالمية.

. شركة قصر الأواني.

وأبرزت الغرفة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف ميدان.

– مراقب أمن.

– موظف طاقم خدمة.

– كاشير.

– موظف إنتاج.

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– حارس أمن.

– مفتش سلامة.

–مراقب مرور.

– بائع صباحي.

– بائع مسائي.

– كاشير صباحي.

– كاشير مسائي.

– موظفة استقبال مطعم.

– مسوقة.

– بائعة.

– فنية إلكترونيات.

– فنية دعم.

– محضرة قهوة.

– محضرة قهوة أول.

– مشرفة فترة.

– ممثلة مبيعات.

وأوضحت الغرفة أنَّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الأحد الموافق 10 مارس 2019م، وتستمر لمدة 5 أيام.

وللتقديم والاطلاع على مقرات المقابلات الشخصية..، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

