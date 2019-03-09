:

.

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف والهندسية والفنية والإدارية الشاغرة، للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: “الرياض، والطائف، والظهران، والجبيل”. وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . رئيس الحوكمة والجودة والتدريب (الطائف). . فني متجر الأوكسجين- التايفون (الطائف). . فني صيانة أنظمة الكترونيات (الرياض). . فني إلكترونيات- التايفون (الطائف). Advertisements . فني تتبع محركات- تورنادو (الظهران). . قائد فريق تحسين المخزون- التايفون (الطائف). . رئيس العقود وتكامل البرامج (الرياض). . رئيس التدريب الجوي والحوكمة (الرياض). . مهندس بحري (الجبيل). وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 مارس 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة..، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 9 وظائف شاغرة لدى شركة بي إيه إي سيستمز في 4 مدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.