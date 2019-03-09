11 وظيفة إدارية وهندسية وبحثية شاغرة في جامعة كاوست

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أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”- المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا– عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية والبحثية الشاغرة، لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة. وأوضحت الجامعة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . أخصائي خدمات التجزئة. . محلل الأعمال. . عالم- صيانة معدات الحفر الجافة. . عالم حاسوبي. . مدير أنظمة لينكس. Advertisements . مهندس أنظمة الأمن. . محلل كتابة التقارير والمؤشرات. . رئيس حلول الشبكات. . قائد فريق التكاملية. . أخصائي التنمية الاقتصادية. . مهندس صناعي. وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 مارس 2019م، مبيّنة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة..؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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