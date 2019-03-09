شكرا لقرائتكم خبر عن منع شركات «الحليب البديل» من التواصل مع الأمهات.. ودعم الأنشطة التعليمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) فيما سمحت الجهات المختصة أخيراً لدور التربية الاجتماعية المعنية بالأيتام، قبول عينات من منتجات بدائل حليب الأم وأغذيتهم، حظرت الاتصـال المباشر أو غير المباشر بين الأمهــات والعـاملين بالشـركات المنتجـة أو الموردة أو المسوقة لهذه المنتجات. وبحسب لوائح وأنظمة نظام تداول بدائل حليب الأم ولائحته التنفيذية، المعتمدة رسمياً من الجهات المختصة، (حصلت "الخليج 365" على نسخة منها) فإنه يُحظـر علـى الشـركات المنتجـة أو الموردة أو المسوقة لبدائل حليب الأم دعم إقامة أي نشاط تعليمي أو ترفيهي، وكذلك يحظر الإعلان والترويج أو توزيع عينات مجانية أو هدية أو أداة تشجع على استعمال هذه المنتجات.

فيما سمحت الجهات المختصة أخيراً لدور التربية الاجتماعية المعنية بالأيتام، قبول عينات من منتجات بدائل حليب الأم وأغذيتهم، حظرت الاتصـال المباشر أو غير المباشر بين الأمهــات والعـاملين بالشـركات المنتجـة أو الموردة أو المسوقة لهذه المنتجات. وبحسب لوائح وأنظمة نظام تداول بدائل حليب الأم ولائحته التنفيذية، المعتمدة رسمياً من الجهات المختصة، (حصلت "الخليج 365" على نسخة منها) فإنه يُحظـر علـى الشـركات المنتجـة أو الموردة أو المسوقة لبدائل حليب الأم دعم إقامة أي نشاط تعليمي أو ترفيهي، وكذلك يحظر الإعلان والترويج أو توزيع عينات مجانية أو هدية أو أداة تشجع على استعمال هذه المنتجات.

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