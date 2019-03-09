شكرا لقرائتكم خبر عن عمران خان: محمد بن سلمان كسب قلوب الباكستانيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ترجمة: حسن باسويد (جدة)

في أعقاب الدعم الذي قدمته الرياض لإسلام آباد، قال رئيس الوزراء عمران خان «إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كسب قلوب الشعب الباكستاني».

وفي بيان صدر أمس الجمعة، أعرب رئيس الوزراء عمران خان عن أمله في أن تعمل الرياض على اتخاذ جميع القرارات في الوقت المناسب بحسب صحيفة «آري نيوز» الباكستانية، مشيداً في الوقت نفسه بمبادرة المملكة العربية السعودية لإطلاق سراح سجناء باكستانيين وزيادة حصص الحج.

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وأضاف البيان، إن زيارة وزير الدولة السعودية للشؤون الخارجية عادل الجبير هي استمرار لزيارة ولي العهد السعودي لباكستان. وقالت مصادر لـ«آري نيوز» إن عادل الجبير نقل رسالة خاصة من الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى رئيس الوزراء. وأضافت المصادر بأن شؤون المصالح المشتركة والعلاقات الثنائية والتوتر بين باكستان والهند قد تمت مناقشتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير أكد لنظيره الباكستاني شاه محمود قريشي خلال لقائه به على تعاون المملكة العربية السعودية الكامل من أجل تسوية جميع القضايا العالقة بين باكستان والهند بشكل سلمي، وتم خلال اللقاء مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، والسلام الإقليمي.

وذكرت الصحيفة الباكستانية أن زيارة الجبير لباكستان استغرقت يوما واحدا بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتهدف إلى تهدئة المناخ المتوتر بين باكستان والهند وإعادة العلاقات إلى طبيعتها.