شكرا لقرائتكم خبر عن الجبوري لـ الخليج 365 : المملكة نفذت قرارات تصب في مصلحة الشعب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة) أكد الخبير العسكري والسياسي العراقي معن الجبوري لـ«الخليج 365» أن الخطوات الإصلاحية والقرارات الجريئة للمملكة العربية

أكد الخبير العسكري والسياسي العراقي معن الجبوري لـ«الخليج 365» أن الخطوات الإصلاحية والقرارات الجريئة للمملكة العربية السعودية التي اتخذتها الحكومة تصب في مصلحة الشعب وتطوره وتعد مرحلة مفصلية جديدة للتحول الاجتماعي الحضاري تتماشى وعصر النهضة التي يعيشها العالم أجمع، آخذين بعين الاعتبار طبيعة النظم والقيم السائدة في المملكة والمنطقة الدينية والقبلية، لذا من باب أولى على مفوضية حقوق الإنسان أن تثني على تلك الخطوات الشجاعة ومباركتها بدل رصد حالات فردية تحصل في جميع أنحاء العالم، ويعلم الجميع أن الكثير من تقارير المفوضية مسيّسة وغير مهنية ولا يمكن عدها انتقاصا لسياسات هذه الدولة أو تلك، حيث لا توجد دولة في العالم لم يطلها نقد المفوضية.

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