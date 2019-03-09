شكرا لقرائتكم خبر عن القريشي لـ الخليج 365 : السعودية نزعت فتيل كارثة بين باكستان والهند والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - جمال الدوبحي (كوالالمبور)

أكد المحلل والكاتب السياسي الباكستاني أحمد القريشي أن الأيام الماضية التي شهدت توترا بين باكستان والهند، والتصعيد والتهديد المتبادل والمتسارع بين دولتين نوويتين كانت تنذر بحدوث كارثة في المنطقة، لولا المساعي التي بذلتها السعودية، التي سارعت كعادتها بإحلال السلام، وإعادة الأمن والاستقرار بدبلوماسيتها المعهودة التي يشهد لها الجميع بقدرتها العالية على التعامل مع الملفات الساخنة، وتقديم الحلول لكثير من المشاكل والتعقيدات في المنطقة، لاسيما في هذا الملف الشائك بين باكستان والهند.

وقال لـ«الخليج 365»:«نستطيع أن نقول إن السعودية وبجهود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نجحت في تخفيف حدة التوتر بين البلدين الجارين، ونثمن هذا النهج الذي تتخذه المملكة في توسطها ودعوتها لتغليب لغة الحوار والتواصل لترسيخ دعائم الاستقرار في شتى ربوع العالم».