قصة اعتماد “واحد سبعة” تاريخ ميلاد لملايين السعوديين (فيديو)

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يشترك معظم المواطنين السعوديين المولودين قبل عقود في نفس تاريخ الميلاد باليوم والشهر وهو 1 رجب، مع اختلاف سنة الميلاد لكل شخص حسب سنة ميلاده الصحيحة.

وكشفت وكالة الأحوال المدنية في مقطع فيديو، أن اعتماد هذا التاريخ جاء بسبب عدم معرفة المواطنين المولودين منذ سنوات طوال يوم وشهر ميلادهم بشكل دقيق، ولكنهم يعرفون العام الذي ولدوا فيه.

وأوضحت أنه بالنظر لأهمية تدون التاريخ بدقة لارتباطه بعدد من الخدمات ومنها التقاعد..، فقد صدر أمر سامٍ بإثبات تاريخ ميلاد جميع السعوديين ممن يجهلون تاريخ يوم وشهر ميلادهم الصحيح بمنتصف السنة الهجرية أي يوم 1-7، حيث جاء ذلك حلا لمشكلة كبيرة أرّقت الكثيرين.

يُذكر أنه حالياً ومع التطور الإداري والتقني، أصبح تسجيل المواليد ليس فقط باليوم والشهر وإنما بالساعة والدقيقة أيضاً، ولم يعد هناك مشكلة في معرفة التواريخ المهمة في حياتنا وحياة أولادنا.