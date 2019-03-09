حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت في المملكة

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تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية يصحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الشرقية, الرياض, القصيم تمتد إلى منطقة نجران, قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية والرياض. كما يتوقع نشاط الرياح السطحية الشرقية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية خلال الصباح على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة الاجزاء الداخلية منها والساحلية..، وسماء غائمة جزئياً على جنوب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان.





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